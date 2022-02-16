台南市楠西賞螢季4月即將展開，楠西區公所也正積極規畫活動。前年、去年受疫情影響，賞螢季周末每天管制1000人進場，遊客多能遵守防疫規定，且事先預約，秩序良好，交通也順暢，今年公所擬將周末每日可上伍龍步道賞螢人數放寬至1600人，但仍將視疫情滾動調整。

今年楠西梅嶺伍龍步道賞螢季預計4月16日起舉辦，為期3周的周末推出預約賞螢制度。楠西區公所表示，受疫情影響，去年賞螢季實施預約制，周末每天推出兩梯次，每梯次500人，實施效果良好，因今年疫情較去年緩和，擬將每梯次登記人數提高至800人。

公所也提醒民眾，按前兩年經驗，今年依舊未安排接駁車，遊客可提早上山；公所也將提供一日遊、兩日遊路線建議，歡迎遊客順遊龜丹溫泉、曾文水庫、玄空法寺等景點。此外，賞螢季正是梅嶺梅子採收期，公所也將規畫製梅DIY活動或是農事體驗，但還是以防疫為重，視中央政策進行調整。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，螢火蟲喜歡溼暖的天氣，去年天氣乾旱，螢火蟲成蟲羽化時間往後延，大發生時間往後延1星期。

為營造螢火蟲合適棲地，社區多年前與農友溝通，不要用農藥改以人工除草，台南市農業局也提供經費，每年3月左右請社區先在棲地除草，1個月後的新草正適合螢火蟲棲息，以今年天氣來看，螢火蟲大發生時間可能會比去年早一點。