今年8歲的敬敬是雲林縣政府的監護兒童，今（16日）出養到美國由一對華裔夫婦收養，雲林縣長張麗善透過視訊和他道別，並致贈書包、美國隊長造型的布袋戲偶、寶可夢玩具。

敬敬1歲多就由雲林縣政府安置照顧，因親職功能不足，支持系統薄弱，父母及親屬都無法把敬敬帶回照顧，經評估考量敬敬的最佳利益，由縣政府聲請司法裁定，2018年裁定由雲林縣長擔任敬敬的監護人。

雲林縣府指出，敬敬雖然家庭有多重變故，但7年來在縣政府及寄養家庭細心照顧下，成長為健康、活潑、有個性的小男孩，對於未來要到新的國度生活充滿期待，相信同為華裔的收養父母可以幫助敬敬更快適應當地環境與文化，也能保留敬敬的中文能力及原生國籍文化。

縣府說，透過財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所及財團法人天主教善牧社會福利基金會附設台南嬰兒之家的努力與協助，為敬敬成功尋覓到合適的收養人，歷經多次視訊及親子互動，敬敬與華裔夫婦獲法院裁定完成收養程序，為了盡快給敬敬一個安全及充滿愛的家，收養父母在疫情期間仍克服萬難飄洋過海來到台灣。

張麗善表示，敬敬的收養父母皆為華裔，其中父親自幼曾於台灣成長，收養父母的正向教養態度及對原生文化都有開放與接納的心態，相信能承接著縣長、社工們、原生家庭的關愛，繼續提供愛的環境，讓他健康快樂長大。