本土AV成人影片產業近年崛起，引起老司機網民們不小的關注；對此，曾幫爭議網紅「鄧佳華」執導AV走紅、有「網紅推手」的導演圤智雨分析，直指本土AV被日本AV「屌打」的5大錯誤，導致一秒出戲冷掉，迅速獲得網友認同表示：「真的，都懷疑到我是看喜劇，還是謎片」。

圤智雨今(16)日在臉書粉專「戲引子 圤智雨」發文，列出台灣本土AV犯的「5大錯誤公式」。第一個是「LOGO贊助」：雖然花錢的人是老大，但AV觀眾想看的是床戲，鏡頭一直對著床頭的LOGO，或是在女優身上貼LOGO，「請問這樣真的對銷售比較好嗎？No，觀眾會冷掉轉回看日本的片子」。

第二個是「台詞廣告化」：圤智雨直言，爲什麼一定要在台詞加上下載某個投資網站？或加入某博弈會員就可以逆轉人生跟正妹做羞羞的事情？why？「不是說好看片是快樂時光嗎？看個片還要學投資術，這也太良心了吧」，圤智雨呼籲不要硬塞廣告，「身爲觀眾，我們不喜歡」。

第三個是「演技爛」：圤智雨抱怨演員的台詞都很生硬，「天呀，不會說話不要說話，可以只叫就好了嗎？拜託」；第四個錯誤是「眼神」，圤智雨分享專業經驗，演員視線在男主角身上的話，就不要ㄧ直瞄導演給的指令，「就算瞄了，拜託，可以剪掉嗎？」。最後一個錯誤則是「人設不合」，雖然「刺青」不代表什麼，但「找個半身刺青的妹子演良家婦女或學生妹？不好意思我覺得不適合不合理，出戲了」。

網友紛紛回應：「個人覺得最怕的是遇到那種男優呻吟叫聲壓過女優的，再好用的片也沒用，聽到都軟了」、「太中肯了，結論就是假XD」、「真的我看A片不是來叫你教我投資的好嗎？」、「真的，都懷疑到我是看喜劇，還是謎片」、「刺青太多與拍攝機器沒日本好，太俗氣不太想看，還有一堆原因」、「演員的演技真的很需要雕呀」、「是因為華人市場盜片嚴重才會放logo」、「真的台灣的av我看不下去，因為台詞真的太假了，不夠煽情」、「需要有符合大眾審美的女優比較好，紋身太多確實是大問題」，迴響熱烈。