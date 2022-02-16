第一金控子公司第一金投信公告，董事會代行股東臨時會重要決議事項，股東臨時會日期為2月16日，重要決議事項有二，一是通過公司擬轉投資設立子公司從事私募股權基金業務，二是通過第一金投信公司章程修正案。

第一金投信指出，轉投資設立子公司乙案俟主管機關核准後辦理。