第一金投信擬轉投資設立子公司從事私募股權基金業務 19:002022/02/16 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一金控子公司第一金投信公告，董事會代行股東臨時會重要決議事項，股東臨時會日期為2月16日，重要決議事項有二，一是通過公司擬轉投資設立子公司從事私募股權基金業務，二是通過第一金投信公司章程修正案。 第一金投信指出，轉投資設立子公司乙案俟主管機關核准後辦理。 飛捷子公司持有49.3％股權 將參與應賣 金雨通過辦理私募5500萬股額度內的現金增資案 #第一金投信 #轉投資 #子公司 #從事 #私募股權基金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元大金控徵儲備幹部 百萬年薪、培訓輪調機制完善 15:262022/02/16 財經 春節買氣夯 百貨零售元月進補 04:102022/02/15 證券．權證 莫德納宣布來台設子公司 陳時中舉雙手歡迎 15:212022/02/16 生活 中華電活化資產 北中南蓋商場 04:102022/02/15 財經要聞 轉骨有成 元大證券海外子公司獲調高信評 18:012022/02/11 財經 台灣權王－業內外皆美 長榮航華航逆飛 04:102022/02/16 證券．權證 熱門股－基亞 母憑子貴短多強勢 04:102022/02/16 證券．權證 遭池魚之殃 智邦子公司昊陽天宇傳暫時停工 19:372022/02/15 財經 莫德納來台設子公司 CEO竟賣股逃命 他5字曝背後慘況 13:482022/02/16 財經 《鋼鐵股》久陽1月營收雙俏 營運動能續旺 08:182022/02/11 財經 訂單看到10年後 長榮航太18日登興櫃 04:102022/02/16 財經焦點 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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