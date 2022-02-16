曾擔任某精品腕表代言人的修杰楷，最近迷上單車運動，在卸下代言人身分後反樸歸真，轉而改戴實用的智能腕表，今天他出席Garmin智慧腕表記者會，分享年節曾騎單車遊花東，最近已開始計劃騎車環島旅行，佩戴可監測身體狀況、手電筒照明、電子支付功能的智慧腕表，可讓環島旅行更加安全且便利。

Garmin epix全方位GPS智慧腕表，約3萬1990元。（Garmin提供）

Garmin智慧腕表包括D2航空表、fenix腕表已是美國軍方指定、陸海空超維度玩家的必要裝備，今年全新登場的fenix 7戶外進階複合式運動GPS腕表，高階反射式螢幕在陽光下仍清晰可見，業界首創Power Sapphire藍寶石太陽能鏡面儲電效率升級兩倍，另有手電筒照明功能，可在危急時刻開啟SOS燈號求生，並搭載Multi-Band GNSS多頻定位技術、全天候健康監測等功能。

泰格豪雅Connected Calibre E4智能腕表，42mm，5萬8900元。（TAG Heuer提供）

另泰格豪雅（TAG Heuer）今年也推出兩款尺寸Connected智能腕表，分別是45mm和42mm，同樣擁有多樣化的高科技數位功能，包含了體育和健身應用程式，提供絕佳運動體驗，另可下載多款經典時計的表盤，外形更加流行時尚。