台南柳營奇美醫院醫護在醫療巡迴車上幫民眾檢查心電圖。（台南柳營奇美醫院提供／劉秀芬台南傳真）

有鑑於偏鄉醫療資源不足，中央健康保險署結合地方資源，2020年1月捐贈台南麻豆新樓、柳營奇美等3家醫院備有腹部超音波及心電圖儀器的醫療巡迴車，前往將軍、大內等偏鄉地區進行巡迴醫療，不僅提供定點醫療，也協助C肝篩檢、探訪獨居長者，增加偏鄉醫療量能。

柳營奇美醫院自2009年深入大內區辦理巡迴醫療服務，陸續於曲溪里、頭社里、環湖里、內郭里、石林里及二溪里設置6個巡迴醫療站，讓老年人可以就近在社區接受適當的醫療照顧，避免因就醫不便而拖延病情，去年服務人數有4000多人，深獲在地民眾肯定。

柳營奇美醫院社區發展組表示，受贈的巡迴醫療車加入巡迴醫療團隊後，除了去年疫情嚴重期間減少出診外，每周固定1次至大內社區服務，其他時間至柳營、新營、麻豆、善化、大內等區進行義診、巡迴醫療、協助C肝篩檢、探訪獨居長者。

柳營奇美醫院表示，巡迴醫療服務在地方里鄰長志工協助下，拜訪獨居長者，進行簡易身體評估，提供衛教等醫療服務，期盼能夠讓獨居或行動不便長者，獲得適切的醫療照護，長輩看到巡迴醫療車及醫護到來，都非常開心。

麻豆新樓醫院社區健康中心表示，尚無巡迴醫療車前，醫師及護士每周5天開醫院公務車到將軍區看診，有了巡迴醫療車後，就改開巡迴醫療車。麻豆新樓醫院在將軍每年看診人數多達7000多人，車上有腹部超音波及心電圖設備，能節省更多病人往返大醫院奔波看診時間。

除了定點看診，巡迴醫療車與醫護也會出動關懷獨居長輩，曾有一位阿公有心血管疾病，因照顧行動不便妻子，無法出門就醫，巡迴醫療車與醫護造訪後，說服阿公盡快就醫手術，並協助阿嬤後續照護事宜，阿公終於答應住院手術，術後也健康回家。