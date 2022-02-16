陳德烈考取乙級廚師證照，成為演藝圈第一人。（我是凱文工作室提供）

陳德烈擁有一手好廚藝。（我是凱文工作室提供）

「型男主廚」陳德烈出道多年，靠著帥氣外表和一手好廚藝，除了主持不少美食節目，也出版過多本料理工具書。從餐飲學校畢業的陳德烈，早已擁有中餐和西餐丙級廚師證照，去年他為精進自己功力，報考錄取率不到2成的中餐乙級廚師證照，日前傳來捷報，成為台灣首位有乙級廚師資格的藝人。

乙級廚師證照（乙級烹調技術士證）難度極高，許多業界主廚年年挫敗，陳德烈9年前考過2次都失敗，直到去年受到疫情影響，很多工作被迫喊卡，他轉念決定趁這段期間加強廚藝，將考取乙級廚師資格作為目標，平均1周2次到餐飲學校特訓，在家時也會花上4、5小時練習，光買食材1個月就花費近2萬元。

苦練半年多，上個月終於要驗收成果，陳德烈坦言隨著考試接近，心情也開始緊張起來，尤其準備的越充足，越感到膽怯，深怕自己會完成不了，他透露：「其實考試當下腦筋是一片空白的，只想著料理步驟，按部就班地做，在時間內完成全部菜色後，心情才轉為放鬆開心。」並分享考試當天發生一段小插曲，「有一道菜一開始有點小出錯，那時內心有點慌張，後來想到平常練習的狀況與經驗，再試一次就成功救回來了。」

成為台灣首位獲得乙級廚師證照的藝人，陳德烈也開始往餐飲界發展，他與朋友合夥的便當店將於22日在新竹開幕，此外還研發冷凍調理食品，打算之後推出個人料理品牌，不過除了積極開創副業，陳德烈也希望能再挑戰戲劇演出。