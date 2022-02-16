數位轉型服務商伊雲谷數位科技（6689）宣布，過AWS金融服務能力認證（APN Financial Service Competency）。伊雲谷表示，至今已拓展至亞太14個據點，疫情下仍開拓海外市場，於金融領域上，在台灣、新加坡、馬來西亞、菲律賓及香港皆有成功個案，更今年則受AWS肯定，成為台灣首家獲得金融服務能力認證資格的雲端服務商。

AWS金融服務能力認證為AWS官方推出旨在認可能夠協助泛金融業者結合雲端服務的合作夥伴。從核心系統、資料管理及處理到風險管理與永續金融等面向，合作夥伴需在安全合規的基礎上，協助包含保險、線上支付、資產管理、跨國及本土銀行等泛金融業者，規劃及建置AWS雲端服務，並以系統化的流程與雲端最佳實踐，協助業者降低企業風險、改善詐騙偵測，在加速商業發展的同時減少合規成本。

網路技術創新與疫情衝擊成為海內外金融業者加速擁抱雲端的兩大動力。伊雲谷分享多國實作案例，包括菲律賓聯合銀行（Union Bank of the Philippines）將SAP核心系統搬遷上AWS，建置高穩定、高彈性的IT基礎架構，在節省30％總持有成本的同時，將SAP系統的可靠度提升至99.7％。

另外，在亞太14個國家通用的新加坡支付業者Reddot Payment其支援超過20種支付方式，透過重新設計雲端架構來加速數據處理效能，為例行作業程序節省75％的時間。另外，馬來西亞某跨國銀行為了因應疫情居家辦公而開始導入雲端虛擬桌面工具，為當地超過200位員工打造安全且穩定的連線，兼顧遠距工作及資訊安全。

伊雲谷指出，金融科技成為當代顯學，金融業者無不緊扣廣大消費市場需求，推出切合消費者生活情境的創新產品。然而其涉及龐大的隱私數據，在擁抱新科技的同時，也受各國法規嚴密的監管。

隨著各國金融法規逐步鬆綁，未來伊雲谷將持續以雲端加值服務的優勢，協助泛金融業者走向數位化、流程自動化，透過核心系統上雲與物聯網技術，結合大數據與人工智慧，加速商業決策、風險控制，進一步將雲端技術貼近多元產業與社會，打造產業轉型共生共榮。