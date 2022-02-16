虎門科技（6791）1月營收3214萬元，較去年同期成長41％，虎門為是國內CAE解決方案廠商，積極拓展企業商用管理導入之市場，兩大業務穩定成長之餘，近年更積極布局多元化服務，除了可滿足客戶在研發上的軟硬體需求，公司營運規模也將持續擴大，達到業績長期穩定攀升的目標。

虎門目前提供國內產官學界研發設計解決方案，客戶涵蓋半導體、電子、光電、通訊、能源、傳產等產業龍頭，以及各研究單位、國內多所知名大專院校等。在台商回流的推動下，台灣以半導體為首的製造業加速朝高附加價值方向發展，在研發與生產流程會要求更高效益，使用CAE軟體模擬分析需求也更強烈。

虎門指出，1月營收成長，各個領域客戶貢獻平均，顯見公司在國內產業升級趨勢中扮演不可或缺的角色。因長期協助客戶建立模型，虎門致力提供客戶完整的解決方案，在原本的結構、機構、熱傳到系統模擬等領域，再延伸到疲勞度、聲學等實務應用，此外也與工業電腦廠商策略合作，提供軟硬體整合解決方案，未來只要是客戶在研發上需要的軟硬體，虎門都能提供一站式的客製化方案。

虎門表示，企業商用管理平台的客戶以中小企業為主，目前客戶仍多數集中在北部地區，在中小企業國際化潮流下，企業資源規劃（ERP）市場持續擴大，虎門有在地服務優勢，公司也在中南部設有據點，企業商用管理平台也將往中南部開發更多客戶，穩定提高市占率。