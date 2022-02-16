「原摘花果濾掛咖啡-桂花」，採用100%阿拉比卡咖啡豆，選用手摘乾燥的黃金桂花品種。（開元食品提供）

據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人1年共喝掉約28.5億杯咖啡，平均每人每年喝掉200杯咖啡，

比兩年前高出1倍，市場規模約8百億元。隨著咖啡飲用人口與市場持續穩定成長，開元食品看準咖啡市場的區隔化，以旗下「璞珞珈琲」品牌，推出首款花果濾掛咖啡系列，首波推出「原摘花果濾掛咖啡-玫瑰」及「原摘花果濾掛咖啡-桂花」兩款花果濾掛產品，建議售價358元（1盒6入）。

深耕台灣專業咖啡市場多年的開元食品，看準商機，推出全新濾掛咖啡新品，由華人首位ACS國際認證專業咖啡師盧貞君監製，創新將原摘乾燥花瓣，融入濾掛咖啡的製程當中，打造能完美平衡花香與咖啡醇厚風味的創意飲品，透過沖煮濾泡的過程，就能把花果與咖啡巧妙的結合一起。

開元食品在1995年以「璞珞珈琲」品牌進入台灣咖啡市場，設置大型的咖啡烘焙工廠，全面自動化生產，供應全台各式餐飲通路的咖啡產品。