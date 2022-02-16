台中市長盧秀燕在會中表示，市府加強稽查、提高查驗量能，違者重罰，不讓核食入校園。（張妍溱攝）

拒絕核災地區食品進入幼兒園，台中市6大幼教團體16日舉行「守護幼兒健康 拒絕核食入園」記者會，聲明指出，為保障台中市幼兒食安，籲中央從嚴管理、明確標示食品產地、對於標示不實應予重罰。台中市長盧秀燕在會中表示，市府加強稽查、提高查驗量能，違者重罰，不讓核食入校園。

市長盧秀燕與6大幼教團體站一起，要與全市幼兒園所成為夥伴關係，共同聲明「守護幼兒健康 拒絕核食入園」，6大幼教團體發起自律聲明，她給予支持肯定，表示與市府政策不謀而合，將加強稽查市面上的食材。

盧秀燕指出，中央一旦開放核食後，大人可以選擇，但小小孩卻是需要大人為他們把關，孩子在發育過程中，不容許一點點差錯跟風險，一定要確保幼兒們所吃到的東西，百分之百安全。緊急動用2備金，添購衛福部認證的「純鍺偵檢器」，將查驗量能提高6倍，從每年查驗400件，提升至每年2400件。

台中市幼兒教育暨福利協會創會理事長王超敏說，因幼兒園每日需為幼生備製2點1餐，許多私立幼兒園都自設廚房，大多每天到市場購買食材，未與廠商簽訂契約，家長憂心核食入園，影響幼兒健康。因應中央將開放進口日本核災地區食品，籲政府把關，檢驗食品產地標示，加強核輻射殘留檢驗量，讓家長安心。

教育局表示，教育局已修訂學生午餐契約，明定不得使用福島5縣核災地區食品，廠商一旦違約，立即解約；教育局正全力督促各級學校在福食進口前修約完畢。另外也設計「拒絕核食入校園」標示，請台中市高中以下各級學校及幼兒園張貼在大門口，宣示校園全面禁用核災地區食品的決心。

至於私幼大多沒有餐點契約，教育局指出，市府經濟發展局、農業局等相關局處加強稽查批發零售市場、賣場、超商、量販場所等，販賣進口水產品與蔬果、乳製品等有疑慮的產品，應清楚標示產地。另「台中市食安專網」除原有公布的萊豬、萊牛查驗結果外，將再加上「核食專區」公布查驗結果，讓民眾安心。