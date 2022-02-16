隨著北韓已故領導人金正日的冥誕在即，許多慶祝活動陸續展開。昨日(15)金正恩率黨幹部出席於三池淵市舉行的紀念儀式，數千人穿著灰綠色西裝、戴著口罩齊聚一堂。不過典禮當天罕見沒有出現閱兵等軍事活動，只有音樂表演搭配精采煙火秀，同時在平壤也展示了水上芭蕾表演。

North Korea marked the 80th birth anniversary this week of leader Kim Jong Un's late father, Kim Jong Il, with a swimming showcase in Pyongyang pic.twitter.com/pDIYFHnHbh — Reuters (@Reuters) February 15, 2022

16日將到來的「光明星節」是北韓第二任最高領導人金正日的生日，也是國家最重要的節日之一。根據韓聯社報導，昨(15)金正恩率領黨員幹部出席，在革命聖地三池淵市金正日銅像前，向這位已故最高領導人致意。莊嚴的儀式中，站在銅像前的金正恩獻出手中的花，過程未發表任何言論，只有黨中央委員會書記李日煥宣示，未來百年內要將金日成與金正日的革命偉業代代相傳。報導指出，坐落在北韓兩江道東北部的三池淵市，北、西與中國大陸吉林省接壤，緊鄰朝顯半島最高峰白頭山，被認為是金式家族的聖地，而三池淵市正好也是金正日的故鄉。

《路透社》報導指出，該國迎來金正日80周年冥誕當天，罕見沒有舉行任何軍事活動，只見得精采的音樂表演伴隨熱鬧的煙火秀。另外，首都平壤當天也舉行精采的水中芭蕾表演，影片中可以看到，一個個專業舞者在水中賣力演出，又是拋、又是翻，動作整齊劃一，人民在看台上隨著歌曲打著節拍，七彩的燈光隨機切換，場面相當壯觀。

值得注意的是，這次重要慶典別於過去難得少了普遍的軍事活動，上個月，北韓創紀錄連續試射達七次飛彈。根據消息人士透露，該國可能會利用4月15日即將到來的金日成110周年冥誕才進行重大軍事試驗。