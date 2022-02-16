台中市長盧秀燕日前率領市政團隊到東勢宣布東豐快速道路將復工，國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，山城民眾等了20年，肯定盧市府有聽見鄉親的心聲。市黨部發言人涂力旋提到，東豐快是山城最重要的一條安全又便捷的快速道路，8年前胡志強市長努力開工，卻在林佳龍市長任內停擺4年，所幸盧秀燕市長上任後撥亂反正，力拼今年上半年復工！

林敏霖表示，盧秀燕市長昨天率領團隊到東勢舉辦市政會議，還宣布東豐快將在今年上半年復工，投資上百億元「市府盡可能努力，一定要把這條路完成！」消息一出，山城鄉親都在討論，肯定盧市府有聽見鄉親的心聲！

身為山城子弟的涂力旋也說，20幾年前921大地震，山城鄉親的苦痛，催生這條安全便捷與大台中接軌的快速道路，在胡志強市長、江啟臣委員等人努力下，東豐快在2014年8月動工。但在林佳龍市長上任後，龍團隊卻撤銷已通過的環境書，導致東豐快在2015年2月底停工，一連串錯誤決策，導致工期延宕。

涂力旋強調，山城鄉親不解林佳龍市長，為何當家要鬧事，為何抹煞山城人15年的努力，為何不讓山城有一條安全又便捷的快速道路！東豐快停擺四年，一直到盧秀燕市長上任後，才撥亂返正，歷經多次公聽會等，重啟二階段環評，勞心勞力讓東豐快重新回到正軌，山城人的心聲再次被聽見！