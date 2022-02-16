汪小菲(現改名汪少菲)去年11月和大S(徐熙媛)離婚後，就爆出和小14歲大陸女星張穎穎「婚內出軌」，過年期間還相約到海南島度假，雖然媽媽張蘭極力否認，但兩人還是被抓包十指交纏，張蘭等於被打臉，不過她依舊力挺兒子，近日更在直播時，疑似暗諷大S，把離婚的原因都怪罪在她身上。

張蘭近日在抖音直播時，面對網友提問，她也表示婚姻需要兩個人共同維繫與經營，並奉勸女人不要讓另一半活得太憋屈、太委屈，「咱們不能太矯情、太自私了，要學會換位思考，這個婚姻才是幸福美滿」。

張蘭暗諷兒子暖男被逼成渣男。(圖／取自微博)

至於幸福不幸福、美滿不美滿，不在於別人，在於自己，「有時候活生生的一個暖男，你把他逼成了渣男，你回憶想一想是不是自己的錯，還是咱們太強勢了」。雖然她沒指名道姓，但諷刺意味十足。

而張蘭疑似暗諷大S的言論，也引起網友熱議，不少人都認為自己兒子出軌，還把責任推給大S，「出軌的男方反而委屈起來了？媽呀你這三觀可以呀」、「把出軌說得理直氣壯」、「汪小菲就是個媽寶吧」，但也有人認為「我覺得有道理啊，她的意思就是都要檢討吧」。