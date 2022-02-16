婆媳問題萬年難解，一名人妻透露，婆婆經常挑她毛病，老公則多偏袒婆婆，而日前她煮了蔬菜湯給胃不舒服的婆婆，豈料婆婆卻嫌她小氣，最後老公一時情緒激動，竟搧打她2個耳光，讓她委屈到直接收包袱回娘家。

這名人妻在爆料公社App匿名公社發文，稱公公走的早，婆婆一人拉拔老公長大，因此嚴重依賴老公，而老公經常要她讓著婆婆，但婆婆永遠無法滿意，仍一有機會就向老公抱怨她哪裡做不好，還會監視她，或到臥室翻她的東西。

原PO說，日前因為婆婆胃不舒服，她便煮了味道清淡的蔬菜湯，結果婆婆臉色驟變，認為替病人煲湯都是雞湯或魚湯，她卻小氣到只願意煮蔬菜湯，而她也一時沒忍住情緒，回嘴婆婆自己煮蔬菜湯是好意。

原PO續說，她與婆婆爭執到一半時，老公突然回家，婆婆見狀竟坐在地上大哭說自己命苦，還謊稱被媳婦打，未料，老公也不管前因後果，竟直接上前打了她2巴掌，最後她氣到收拾行李回娘家，但事發過了三天，老公都毫無聯絡，讓她困惑是否該結束這段婚姻。

貼文曝光在網路上後，網友紛紛說，「離婚！我知道妳一定忘記驗傷，但是千萬不要容忍，之後只會越打越嚴重而已」、「這種不分青紅皂白就打兩耳光的男人還要幹嘛」、「羞辱加委屈 不可忍也」、「如果是你看到別人家裡發生這樣的事呢，你覺得要不要離？」

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