香港今公布新增4285例新冠病毒確診，再創疫情以來新高，有4264例是本土病例。另外，初步陽性個案有約7000例。

香港商業電台報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，4000多例確診個案中，有1055例是經由醫管局化驗樣本判斷直接確診，醫管局不會分析個案是否帶變種病毒。至於衛生署處理的大約3200例個案，有逾3100例懷疑帶Omicron變種病毒。她強調，目前防護中心的化驗仍然能分析變種病毒，相信足以看出社區的確診趨勢。

她指出，目前確診個案上升的趨勢仍然未回落，數字與早前趨勢吻合，基數越來越大，個案倍增時就會比較驚人，情況令人擔心，再三呼籲市民盡量減少社交活動。

過去一天有約20間安老或照護院舍，有院友或職員染疫。有120名公立醫院職員確診或初步確診，20名同事被列爲密切接觸者；20名病人在入院時檢測確診，約100名同病格病病人被列爲密切接觸者。醫管局計劃要求所有員工，逐步接受快速測試。

醫管局表示，昨日共有9名確診者死亡，最年輕3歲，最年長100歲，大部分沒有接種疫苗。至今累計有224名確診者在公立醫院離世。而昨日離世的3歲確診女童，死因證實與新冠病毒有關，毋須轉介死因庭跟進。另外，目前有17名確診者危殆，年齡45至91歲。 醫管局分析過去兩周確診個案的年齡分布，有17％患者是17歲以下，約9％患者是6歲以下。

醫管局總行政經理何婉霞指出，目前公立醫院隔離病床的使用率達九成以上，達到上限。她對有病人在醫院戶外地方等待接受治療表示不好意思，指情況不理想，醫管局會為病人準備保暖裝備，並正與政府研究盡量增加隔離病床數量，希望改善情況。

何婉霞又稱，現在來自院舍的非新冠確診患者，在醫院接受治療後，若情況穩定，會安排返回院舍休息，醫院會派外展隊到院舍提供服務，希望減少感染風險及醫療壓力。目前公立醫院已有四、五成非緊急服務暫停，包括陪產服務。