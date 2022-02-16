不少人有檢查有效期限的習慣，不過一名女網友表示，她在好市多買的一瓶飲料上發現，有效期限標示著「+S」的符號，好奇這瓶飲料的有效期限到底是到幾號，對此有內行網解答，「+S」就是有效期限只到月底，是為了避免食物浪費。

一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，最近到好市多消費，回家檢查商品時發現，有一瓶飲料的有效期限寫著「2020年2月+S」，好奇這瓶飲料的有效期限到底是到2月幾號。

貼文一出，不少內行網友留言解答，「通常只有標示月份的，賞味期都到月底」、「一般只寫到月份的，就是到當月月底，不過其實那個只是Best Before（賞味期限），如果沒壞還是能用啦」、「很多都不寫幾號了，是避免食物浪費，總之3月後聞一下味道，沒壞就繼續用」。

根據《食品安全衛生管理法施行細則》第十三條規定，有效期限應印刷在容器或外包裝上，並依各家公司習慣標明年、月、日，但保存期限超過3個月以上的商品，有效期限可以只標名年、月，並以當月最後一天做為最後期限。