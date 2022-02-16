自動化需求節節上升，協作型機器人大廠Universal Robots宣布去年全年全球營收年增41％，第四季營收創下歷史新高，至於台灣企業導入自動化設備已不僅限於電子、金屬加工、汽車，而已經開始延伸至食品、醫療、工具機等。

Universal Robots總裁Kim Povlsen表示，雖然各項零組件供應有瓶頸，2021年UR在丹麥的生產團隊打破內部協作型機器人生產數量的記錄，UR在去年第四季仍能於一周生產400台協作型機器人。

針對臺灣市場，Universal Robots大中華區總裁蘇璧凱Adam Sobieski 則表示，缺工問題讓中小企業逐漸意識到自動化部署的迫切性，2021年導入自動化設備的台灣企業從較常見的電子、金屬加工、汽車，延伸至食品、醫療、工具機等領域。

此外，UR第四季營收創下新高，較2020年同期增長22％，並比2019年第四季成長28％，預估2022年將維持強勁的成長力道，Kim Povlsen表示，市場勞動力短缺及對自動化領域的認知提升，推動市場對協作型機器人需求的大幅度成長，不僅有新的用戶，既有客戶也擴大導入協作型機器人，隨著協作型機器人需求上升，他預期UR獨有的生態系也將同步成長，UR與1000多家公司包括組件、套件和應用程式製造商、認證整合商及經銷商合作。