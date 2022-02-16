去年夏天以來旅遊需求回溫，而遠距辦公成為常態也吸引許多人到鄉下租屋，促使度假租屋網站Airbnb去年營收創新高。Airbnb預期本季（3月底止）訂單量將首度超越疫情前水平，若預期成真將締造公司史上單季訂單量最高紀錄。

Airbnb預期本季營收約在14.1億至14.8億美元之間，超越華爾街預期的12.3億美元，與去年同期的8.9億美元相比也大幅成長。儘管去年底Omicron變種病毒在各地掀起新一波疫情，但Airbnb認為旅遊業所受衝擊不如Delta變種病毒當時嚴重。今年至1月底為止，用戶在Airbnb預訂的夏季訂房量較2019年同期增加25％以上。

Airbnb上季（去年12月底止）營收年增78％至15.3億美元，優於分析師預期。上季獲利5500萬美元，與前一年同期的39億美元虧損相比轉虧為盈，且是連續第二季達到獲利。

就全年表現來看，去年Airbnb訂單總額創新高，推動營收成長77％，且去年虧損3.5億美元與前年的45.8億美元虧損相比大幅縮小。