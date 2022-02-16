全球線上學習家教媒合平台AmazingTalker 16日宣布，獲資金挹注，共獲得美金1550萬（約為新台幣4.3億元）A輪投資，投資人包含中華開發資本、集富亞洲（JAFCO Asia）及500 Global。新一輪資金將運用於海外拓展、擴大團隊規模，並持續深化教師服務以獲取更多新用戶，邁向全球最大線上學習家教媒合平台。

AmazingTalker從台灣出發，2017起即開始透過優化學生在線上挑選老師的過程，快速抓準市場需求，在競爭激烈的線上外語教學市場中脫穎而出。目前AmazingTalker使用者遍佈全球190個國家和地區，五年來已累積超過百萬名學生及8000名全球家教，平台上至今已進行超過550萬堂升學、語言、音樂等線上課程。

以近年成績來看，AmazingTalker成立五年以來的營收年增長率近500％，2021年營收更首度突破新台幣10億元，增幅超越200％，已成華語圈第一大的線上學習家教媒合品牌，其中更有六成營收來自海外市場。

本次A輪資金由中華開發資本領投，集富亞洲及500 Global跟投，總金額約為新台幣4.3億元，除持續深耕台灣市場外，新資金將專注於三面向，包含擴展海外版圖至日本、南韓、東南亞及歐美等市場；強化數據分析和演算法等技術能力，逐步擴大團隊規模；以及優化媒合服務，以獲取更多教師和增加用戶數，持續打造全球最大的線上學習家教媒合平台。

AmazingTalker表示，透過打造全透明的機制，讓教學雙方都能擁有高度自主權，學生能自主選擇教師、自行安排課程；教師也能設定課堂價格、上課時段及長度。學生不僅可直接和教師溝通教學需求，更無需綁約或繳交月費，僅有一堂課也能購買。

除將教學自主權留給使用者雙方，平台更以「服務教師」為核心，提供優於業界分潤機制。教師不再需要辛苦等待或尋找學生，平台的媒合機制會自動以客製化的方式推薦合適的教學配對，精準且持續的提供學生來源。