年底九合一選舉藍綠如何布局，開始成為政壇討論話題。國民黨台北市議員羅智強近期就被點名選桃園、高雄市長，各界也拋出多種看法。資深媒體人黃暐瀚直言，羅智強若參選高雄市長，可能可以帶給現任市長陳其邁非常旺的火力攻擊，但要選贏的機會還是太渺茫，因此，他推測，羅智強可能會想選桃園市長，因為是有可能選上的。

國民黨台北市議員羅智強。(圖/本報資料照)

黃暐瀚14日上《中天新聞》政論節目「大新聞大爆卦」，談及台南、高雄市長選戰，他表示，照目前情勢來看，民進黨台南部分看起來是黃偉哲出戰較沒問題，但如果和黨內競爭對手陳亭妃立委硬爭到最後一刻魚死網破，說不定國民黨就有機會了，狀況是會變動的。

立委高金素梅。(圖/本報資料照)

對於藍營有聲音希望羅智強選桃園市長，黃暐瀚分析，羅智強雖然還未表態要選哪哩，還在評估中，但他個人推測，羅智強參選桃園的可能性較大，因為他可能是考量桃園有機會能拿回來，畢竟選高雄要贏的機會太小，而國民黨在高雄的市議員沒人想選市長，羅智強若南下選高雄市長，他可能可以帶給陳其邁非常旺的火力攻擊，高金素梅也一樣，但大家要搞清楚的是，羅智強是國民黨籍，立委高金素梅是無黨籍，高金願不願意選也是一個問題。

【大新聞大爆卦中】羅智強選擇不由己只能看黨安排 智強高金雙戰高桃有望? @大新聞大爆卦 20220214

黃暐瀚坦言，羅智強如果在桃園能選贏，那他就是直轄市市長，但是桃園現在根本沒有他參選的空間，因為桃園有3名現任立委，已經快喬不出人選了，羅智強去選不是更亂成一團。

談及駐美代表蕭美琴，是否可能回台代表綠營參選桃園市長，黃暐瀚則認為，綠營現在對這種觀點並不太能接受，但如果之後蕭美琴突然返台，以她對民進黨選民的凝聚力是很強的，屆時在現任市長鄭文燦、總統蔡英文加持下，國民黨真的能贏桃園嗎？