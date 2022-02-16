國防部新聞稿表示，2月16日進入西方防空識別區的中共軍用直升機為卡28反潛直升機。(圖/navyrecognition)

1935更新：國防部新聞稿表示，2月16日進入西南防空識別區的中共軍機為運8電偵機、運8電干機，與1架Ka-28反潛直升機。

新聞報導稱，2月16日早上，中共軍機以多批次多空層進入西南方向的防空識別區(ADIZ)，其中1個目標離海面30公尺，研判為中共艦載直升機，多數報導認為可能是武直10攻擊直升機。對此中華戰略學會研究員張競博士持不同意見。他表示「如何研判是武直10呢？反潛直升機的可能更大才對。」

國防部新聞稿說明2月16日進我西南ADIZ的中共軍機。(圖/國防部)

張競表示，雷達以光速掃描，假設雷達脈波寬度為0.1毫秒，其實要分辨距離海平面30公尺的慢速目標並不容易，僅是一個小光點而已。 根據全球安全2016(Global Security, 2016)對反潛作戰的描述，其中提到「反潛直升機會在離海面50至300英尺(15公尺~90公尺)的高度盤旋，以吊放水下聽音器的方式，收聽水下信號，其探測範圍約從海面到水下 2,500 英尺（760公尺）」

很明顯的，該直升機的飛行高度恰好符合反潛直升機的盤旋高度。

那為何媒體猜測的通用運兵直升機，或是武裝直升機的可能性不高呢？因為訓練地點不合適，不管是運兵直升機，或是提供空中火力支援的攻擊直升機，最重要的訓練之一是沿著地表的地形特徵變化，以「樹梢高度」方式飛行，然而海上飛行一律平坦，「在海上訓練地空飛行，有沒有搞錯啊？」

張競最後表示，不要聽到武裝直升機就亂猜一通，大陸對我西南ADIZ的飛行固然有刺探我方反應的目的，但是他們也有執行常規訓練的用意，沒有必要只派出武裝直升機在該區域繞行一圈就返回，根本不合常理。「陸上作戰直升機跑到海上來練兵，可能嗎？」

張競博士早在國防部晚間新聞稿之前，就已預判應是反潛直升機，在此得到不少「神算」、「鐵嘴」的讚揚，張競表示「也沒什麼，按常理分析即可。」