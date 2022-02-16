日本首都圈新公寓大樓單價漲破台幣1500萬元 20:022022/02/16 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本民間調查機構「不動產經濟研究所」最新報告指出，今年1月，東京、神奈川、埼玉、千葉等1都3縣首都圈銷售的新建公寓大樓單戶均價年增5.7％或333萬日圓，來到6157萬日圓（約台幣1500萬元），睽違2個月上升。 在這之中，東京23區的平均價格7484萬日圓，比去年同月下降5.6％，但東京23區之外是6380萬日圓，上升31.3％。 疫情嚴峻 日相：東京大阪將增設臨時醫療設施 日本COVID-19死亡累計逾2萬 東京確診增1.8萬例 #日圓 #東京 #首都圈 #公寓大樓 #神奈川 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北京冬奧》美國1600萬人收看開幕 比平昌冬奧大跌4成 15:242022/02/06 體育 營收增、新市場擴張 Appier 2021年EBITDA轉正 20:232022/02/14 財經 新安產 「防疫隔離險」2／15午夜12點停止受理 20:542022/02/07 財經 日本新增確診逾10萬例 東京增2.1萬例多地創新高 19:142022/02/05 國際 《金融》活化日圓資金 北富銀推日本ETF／股票即時交易 08:522022/02/16 財經 《國際產業》晶片不夠用 豐田全年產能900萬→850萬 16:482022/02/09 財經 東京增1萬7526例創週日新高 橫濱群聚7人死亡 19:032022/02/06 國際 韓國確診連2天破5萬例 政府擬限快篩組價格 12:032022/02/11 國際 《國際金融》日央行開第一槍 收取準備金費用 15:572022/02/09 財經 隔離賠5萬元太熱銷 新安東京海上產險：15日以後將停售 20:082022/02/08 財經 跟著股神買 北富銀推日本ETF/股票即時交易 16:412022/02/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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