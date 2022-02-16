日本民間調查機構「不動產經濟研究所」最新報告指出，今年1月，東京、神奈川、埼玉、千葉等1都3縣首都圈銷售的新建公寓大樓單戶均價年增5.7％或333萬日圓，來到6157萬日圓（約台幣1500萬元），睽違2個月上升。

在這之中，東京23區的平均價格7484萬日圓，比去年同月下降5.6％，但東京23區之外是6380萬日圓，上升31.3％。