已經經歷了兩年的疫情時期，不少民眾都已經習慣了長時間留在家中防疫的生活，因此相對地對於家中的舒適度也更有所要求，日立冷氣一直深瞭台灣消費者的需求，今（16日）就在台發表了全新家用尊榮系列新機種，搭載了大升級的日本潔淨雙重科技的凍結洗淨2.0+與電離科技，隨時隨地為家中的空氣品質潔淨力全面升級。

日立冷氣品牌代言人張鈞甯（左起）、台灣日立江森自控股份有限公司黃葉寶鳳董事長、台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司羅淮正總經理、中華民國電器商業同業公會廖全平理事長合影。（日立冷氣提供）

全新的日立變頻冷氣尊榮系列，此次帶來了日本潔淨雙重科技功能大升級，像凍結洗淨2.0+就全面升級，其將空調機內熱交換器凍結、解凍達到洗淨效果，再以熱風運轉加速機體內部乾燥，最後將電離淨化離子充滿機體內，達到長時間高效抑菌，搭配露水盤銀離子，訴求抑菌力高達99.9%，連家用全系列機種，也全面升級搭載凍結洗淨功能，就算是台灣潮溼的天氣，也不怕會有空調內部發霉的問題，而且尊榮系列更搭載全新風道設計，讓運轉聲音降低至僅18分貝的低噪音居家環境，配上全新日本製壓縮機帶來CSPF一級能效，輕鬆呼吸好空氣的同時也更省電、耐用。

日立冷氣推出了全新家用變頻尊榮系列新機種，擁有日本潔淨雙重科技的凍結洗淨2.0+與電離科技，潔淨力全面升級。（日立冷氣提供）

HITACHI AIR幸福溫度大使張鈞甯也來到現場分享，在疫情當中多了時間留在家中陪媽媽，所以也特別關注家中的空氣潔淨度，日立變頻冷氣尊榮系列的日本潔淨雙重科技就讓她少了一份擔心，因為凍結洗淨2.0+與電離科技均能帶來乾淨、舒適的好空氣以外，更因為平常睡眠時偏好安靜的環境，因此在外住旅館時都需要戴耳塞睡覺，但在家就能享受日立冷氣僅18分貝的極致靜音環境，帶來更舒適的睡眠體驗，加上全新尊榮系列大改版，以流線型外觀配上金色珠光設計，更符合張鈞甯的時尚形象。

另外日立清淨型除溼機也擁有一機雙效功能，可同時淨化空氣中的髒與溼，搭載高密度平織空氣濾網、HEPA濾網與脫臭活性碳濾網，訴求有效過濾甲醛、甲苯、二甲苯及抑制過敏原，首創的「濾網自動清」更能讓粉塵堆積前先自體清潔，維護保養更簡單，全系列皆對可對應PM2.5，搭載「抗敏HEPA濾網」自動捕集粉塵、花粉、黴菌等懸浮微粒，張鈞甯也透露了保養皮革品的小撇步，正是長期開啟日立清淨型除溼機，以維持室內50-55%的溼度，避免皮革發霉而需要花大錢清潔。