翩翩芳廂Feathery SPA精挑細選4款精油。（翩翩芳廂Feathery SPA提供）

REVIVE SPA課程，搭配溫灸儀及Elemis山茶花植萃精油提升暖宮護理。（REVIVE SPA提供）

REVIVE SPA「香氣耳燭。顱內淨化」課程。（REVIVE SPA提供）

女星王淨演技備受肯定，不只戲約不斷，代言、出席活動機會也大增，長期以來透過按摩放鬆壓力的她也萌生創業想法，從去年開始就想跟姊姊Maple創業開SPA會館，受疫情影響，只好把心思放在籌備上，試用超過百款精油，初登場邀請許多明星好友一起來體驗，籌備許久「翩翩芳廂Feathery SPA」正式開幕也大推粉絲優惠，截圖王淨動態或是貼文詢問課程，可享課程9折優惠。

王淨坦言，自己長期使用手機、電腦，還有慣性駝背，會讓斜方肌變得腫脹，可能會讓視覺體重多了3到5公斤，她表示，女生的天鵝頸非常重要必須適當地放鬆、拉筋，整個人的線條也會更好看，平常最愛的是「纖羽－3D－V型拉提肩頸紓壓」體驗有感。

悠美集團去年成立養膚SPA概念店「REVIVE SPA」，針對女性子宮推出「暖薑。甦活」SPA課程，透過專業深度手技，搭配溫灸儀及Elemis山茶花植萃精油提升暖宮護理，減緩經期前後不適感，業者也提醒，月經期間的首2日，不建議施作此課程，消費者也可以電洽詢問相關細節，預約專線 0800-000-593 。