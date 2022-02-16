一名男子分享個人經驗，表示年輕時不懂事，直接拿納骨堂供桌上的飲料來喝，當晚就被女鬼鬼壓床，要求念地藏經補償，結果男子唸經時，竟遭鬼魂嫌棄「太小聲」、「聽不到」，最後他用大聲公唸經，效果驚人，鬼魂更雙手合十表達感謝，玄妙的經歷讓網友們嘖嘖稱奇。

一名網友在臉書社團《靈異公社》表示，年輕時不懂事，某年夏天去納骨堂看見供桌上有飲料，見四下無人就直接拿一罐喝，心想「沒人會知道」，空瓶子也丟到草叢毀屍滅跡。

結果當晚原PO就被鬼壓床，一個女鬼飄到他面前，模仿原PO笑笑說：「反正管他的四下無人，你不說我不說沒人會知道…」，嚇得原PO求饒，表示隔天扛10公斤冥紙給對方。女鬼隨即變臉，狠瞪且冷冷的說：「我不需要冥紙！只要你過來在納骨堂給我念地藏經！」，更威脅不來的下場就是「每晚都來找你！」。

隔天原PO依約去唸經，結果周圍聚集越來越多的無形眾生，因為地藏經對祂們來說是種超度的能量，但是慢慢的周遭的鬼魂開始騷動抱怨：「不夠分啊」、「你走開！別跟我搶！」、「太小聲」、「這不晟子沒吃飯」、「聽不到」。

原PO忍不住嗆：「人家超度是法師團，我現在只有一個人，不然是要多大聲啦！？」，結果遭鬼魂回罵：「不然你是在大聲什麼啦？念經有這麼大聲就好了！」、「你那麼小聲～我們那麼多位大家不夠沾領啊」。

突然一隻鬼指向一旁桌子上的大聲公說「用這支」，原PO於是拿下大聲公，插頭插入牆上的插座，打開電源，還先「TEST」麥克風測試後才開始唸經。結果效果十分驚人，眾鬼魂快樂地吸了很多能量，還雙手合十心懷感謝。

最後要求原PO唸經的女鬼也現身，表示原諒，原PO表示此後他去唸經，都會拿一支大聲公，音量調到MAX，面對著要進塔的骨灰罈讀誦經文，「看到骨灰罈劈劈啪啪響，還因此顫動，裡面的骨灰好像要跳出來的感覺…我就知道！我用大聲公念經的誠心感動鬼神。」。

眾多網友看完嘖嘖稱奇，紛紛回應：「難怪廟宇 演奏北管都要擴大很大聲 原來是能量加乘」、「鬼話連篇，真是精彩」、「標準的鬼點子，但很不錯」、「對不起我知道很神聖的事情，但真的很好笑，拿大聲公你第一名了」。

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