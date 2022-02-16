社子島元宵節「夜弄土地公」具有百年歷史，鎮安宮富安社土地公到社子島一處工廠為民眾祈福。（黃子明攝）

延平北路七段一家工廠老闆施放長達數十公尺長鞭炮串，引爆後造成巨大火花，意外造成多名打赤膊轎班人員受到灼傷。（黃子明攝）

社子島元宵節「夜弄土地公」具有百年歷史，戲台口福德會土地公到社子島一處工廠為民眾祈福，大量鞭炮炸土地公，炸得愈多財愈旺。（黃子明攝）

社子島元宵節「夜弄土地公」具有百年歷史，迄今維持土地公坐椅轎遶境的方式，部分居民或工廠老闆準備大量鞭炮炸土地公，炸得愈多財愈旺，讓土地公神像不是被砲灰弄得渾身積垢，不然就是坐轎護身的金紙起火，轎班人員必須經常為神像澆水降溫。（黃子明攝）

土地公與水仙尊王為台北市社子島兩大重要信仰，造就許多土地公廟宇，繞境過程不同轎班相互打招呼致意。（黃子明攝）

社子島為淡水河與基隆河匯流所形成的沖積平原，三面環河，地勢低窪，鎮安宮富安社土地公15日繞境時路過一處雨後積水。（黃子明攝）

台北市社子島許多工廠及住家都有養狗，元宵節「夜弄土地公」鞭炮聲讓狗兒非常敏感，土地公轎班才剛抵達準備中，現場狗兒就顯得焦躁不安，紛紛躲到狗舍後方，有的甚至腿抖個不停。（黃子明攝）

社子島元宵節「夜弄土地公」具有百年歷史，戲台口福德會土地公到延平北路七段一處工廠為民眾祈福，轎班人員整理老闆準備的大批鞭炮準備施放。（黃子明攝）

社子島元宵節「夜弄土地公」具有百年歷史，延平北路七段一家工廠老闆施放長達數十公尺長鞭炮串，引爆後造成巨大火花，意外造成多名打赤膊轎班人員受到灼傷，傷者趕緊沖水降溫。（黃子明攝）

社子島元宵節「夜弄土地公」具有百年歷史，延平北路七段一家工廠老闆施放長達數十公尺長鞭炮串，引爆後造成巨大火花，意外造成多名打赤膊轎班人員受到灼傷，老闆趕快加贈紅包給受傷人員。（黃子明攝）

社子島元宵節「夜弄土地公」具有百年歷史，福安里「戲台口」供奉據傳已有200年歷史的土地公神像，已經難以辨識五官外型，但仍受當地居民虔誠信拜，視為重要神明及文化資產。（黃子明攝）

社子島元宵節「夜弄土地公」具有百年歷史，土地公為廠商祈福後，都會進廠繞行一圈。（黃子明攝）

社子島元宵節「夜弄土地公」具有百年歷史，一家工廠老闆接過轎班三炷香，準備祭拜土地公。（黃子明攝）

社子島元宵節「夜弄土地公」具有百年歷史，坤天亭土地公到社子島一處汽車修護廠為民眾祈福。（黃子明攝）

社子島元宵節「夜弄土地公」具有百年歷史，各土地公廟轎班人員乘坐貨車在社子島各地繞行，部分土地公應邀跨境到北投、五股為商家祈福，將此一傳統延伸到外地。（黃子明攝）

社子島元宵節「夜弄土地公」具有百年歷史，坤天亭土地公到社子島一處釣魚場為民眾祈福。（黃子明攝）

近兩年多來受疫情影響，許多宗教聚會被迫取消，但台北市社子島元宵節「夜弄土地公」15日仍照常舉行，這項已具有百年歷史的活動迄今維持土地公坐椅轎繞境的方式，部分居民或工廠老闆準備大量鞭炮炸土地公，炸得愈多財愈旺，讓土地公神像不是被砲灰弄得渾身積垢，不然就是坐轎護身的金紙起火，轎班人員必須經常為神像澆水降溫，福安里一尊據傳已有200年歷史的土地公神像，更是難以辨識五官外型，但仍受當地居民虔誠信拜，視為重要神明及文化資產。

由於社子島為淡水河與基隆河匯流所形成的沖積平原，早期航運發達，加上50年長期禁限建影響，農業仍是當地重要產業，還有小型工廠林立，土地公與水仙尊王成為當地兩大重要信仰，因此造就土地公與當地居民、產業間緊密的互動關係，極具地方特色，也是當地住民人際往來的重要媒介，轎班繞境過程，碰到熟識朋友還會喝一杯，許多工廠老闆對元宵繞境的土地公幾乎來者不拒，只要上門都會備妥供品、紅包回敬；延平北路七段一家工廠老闆施放長達數十公尺長鞭炮串，引爆後造成巨大火花，意外造成多名打赤膊轎班人員受到灼傷，深感歉意的老闆趕快加贈紅包給受傷人員，所幸傷勢並不嚴重。

每年元宵的弄土地公燃放大量鞭炮，已然成為活動特色，鞭炮聲在社子島整天此起彼落，但當地小狗對於鞭炮聲似乎非常敏感，一處工廠六隻黑狗看到轎班抬轎進廠，連吠叫一聲都沒有，立即一溜煙不見蹤影，另一處工廠五隻小狗，更是紛紛躲到狗舍後方，腿部還非常明顯一直發抖，主人趕快趨前安撫，引來大家關注。雖稱夜弄土地公，但活動從上午就已展開，各土地公廟轎班人員乘坐貨車在社子島各地繞行，大多無固定路線，部分土地公應邀跨境到北投、五股為商家祈福，將此一傳統延伸到外地，也希望虎年伊始，能讓疫情早日退散。