NARA Thai Cuisine酥炸桑葉。（金田餐飲提供）

NARA Thai Cuisine台南三井店限定新品-泰南忘蝦醬米糕。（金田餐飲提供）

NARA Thai Cuisine八果椰子冰。（金田餐飲提供）

NARA Thai Cuisine台南三井店-店裝內裝。（金田餐飲提供）

看好南台灣市場，金田餐飲旗下泰國料理餐廳的NARA Thai Cuisine進軍南台灣展店， 19日進駐台南Outlet「MITSUI OUTLET PARK台南」。

NARA Thai Cuisine為台南量身打造古樸懷舊用餐環境與風情萬情的正宗泰國菜，店裝設計概念延續泰國本店的紫、金華麗，以泰國皇族最愛的天然木質為主調，搭配低調奢華的傳統刻花、東南亞熱帶原木吊扇及竹編燈飾等，完美融合台南古城懷舊風格，使人宛如置身於台南小曼谷。

除了針對開幕推出限定新品「泰南忘蝦醬米糕」，主廚更為台南三井店研發泰式國宴手路菜「泰南忘蝦醬米糕」，將美食天堂「泰國」及美食府城「台南」料理創意融合，歡慶第7間門市開幕，即日起至3月31日至NARA Thai Cuisine 台南三井店單筆消費滿500元，即可享77元優惠加購人氣泰味「紅咖哩雞肉」。此外，消費滿千再抽萬元加菜金。