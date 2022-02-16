看好南台灣市場，金田餐飲旗下泰國料理餐廳的NARA Thai Cuisine進軍南台灣展店， 19日進駐台南Outlet「MITSUI OUTLET PARK台南」。
NARA Thai Cuisine為台南量身打造古樸懷舊用餐環境與風情萬情的正宗泰國菜，店裝設計概念延續泰國本店的紫、金華麗，以泰國皇族最愛的天然木質為主調，搭配低調奢華的傳統刻花、東南亞熱帶原木吊扇及竹編燈飾等，完美融合台南古城懷舊風格，使人宛如置身於台南小曼谷。
除了針對開幕推出限定新品「泰南忘蝦醬米糕」，主廚更為台南三井店研發泰式國宴手路菜「泰南忘蝦醬米糕」，將美食天堂「泰國」及美食府城「台南」料理創意融合，歡慶第7間門市開幕，即日起至3月31日至NARA Thai Cuisine 台南三井店單筆消費滿500元，即可享77元優惠加購人氣泰味「紅咖哩雞肉」。此外，消費滿千再抽萬元加菜金。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。