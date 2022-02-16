陳思函推出新作〈短假期 Super Lazy〉。（希望之夏音樂創意提供）

陳思函繼年初推出單曲〈愛誰對〉，緊接著在農曆新年後，再度推出新作〈短假期 Super Lazy〉。她表示：「我想帶給大家慵懶的氛圍；想傳達一種懶洋洋的感覺，很多事都可以不用太走心，讓自己舒服是最重要的。」而歌曲跨界與獨立歌手J-RO及新生代嘻哈歌手RGRY共同創作，他們天馬行空且對音樂充滿自信的掌控力讓思函相當佩服，許多驚喜也總在創作過程中發生，最終完成了這首讓他們都相當滿意的作品。

在農曆新年期間，陳思函用力耍廢，每天認真的吃飽睡、睡飽吃，由於今年迎來發行新專輯的計畫，她苦笑：「雖然休息5天，但中間有3天都在工作，沒有真正的完整假期。」不過她表示很甘願。而她也笑說一年覺得最幸福也最喜歡的日子是生日，小時候純粹是喜歡慶祝，但長大後覺得能健康平安的活著，每一天都讓她充滿感恩。她也分享：「學生時期生日總是遇到暑假，都是孤單的過；不過直到上了大學時間比較自由，開始可以跟很多朋友一起慶生的第一年，真的是感動到快要哭了！」

工作忙碌的她，也分享今年忙完專輯希望能「人間蒸發」半年的時間：「之後做完專輯暫時想要躲起來一下，到完全沒有人的地方，好好放空一下！我的理想是跑到月球上，但聽起來好像很不切實際。」

隨著單曲推出，她也發起「＃SuperLazyChallenge」，希望號召大家播放〈短假期 Super Lazy〉，並完成躺平指令動作，拍攝成影片參賽，陳思函將會親自評選出最佳創意影片。