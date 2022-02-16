台泥企業團今宣布啟動2022年徵才計畫，去年成立的子公司三元能源科技預計2年內要徵才超過350人，職缺涵蓋設備工程師、機電、人資職員，以及採購、財務等主管。首波先於高雄開放100個線上預約與30個實體面談名額，保證面試。

台泥積極布局新能源事業，透過三元要進軍高級電池市場，去年在高雄打造國內首座超級電池工廠，預計2023年啟用。同時要投入3億成立全台灣第一個「高階鋰電池實驗室」，因此極需研發技術、製程主管等人各類人才。

以製程研發為主力的三元能源科技，預計2年內分階段招募350人以上。即日先分三梯次，開放100個線上預約面談的名額，提供「自選日期、保證面試」的機會。另3月8日於高雄翰品舉辦菁英面談會，名額限量30位，對象為電機、機械等領域人才。台泥說，有興趣的求職者請至該公司官網盡早投遞履歷。

台泥近年不斷拓展國際版圖，集團內擁有許多至海內外據點出差機會。以台泥儲能(NHOA TCC)為例，海內外300多人、橫跨25個國籍，日前才代表公司出差到義大利觀摩學習的台泥26歲HR成員劉安渝表示：「公司在出差前花了兩個月，一週五天、每天1.5小時安排我們上英文課程及人資專業知識，幫助我能快速了解集團新併購的公司，教育訓練非常紮實。」

近兩年台泥也與美國麻省理工學院（MIT）合作開設線上課程，不定期舉辦全英文講座，廣邀跨領域同仁參與，今年更進一步與MIT簽約，預計將選派年輕夥伴送至MIT交流。今年還首次推出「實習生獎學金計畫」，鎖定大三至碩二學生，透過申請至公司實習，即可獲得獎學金最高6萬元，名額無上限；全台最大徵才活動─3／5台大校園博覽會當天，台泥也將開放現場45個面談的機會，但須預先報名。