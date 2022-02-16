蔡姓男子4年前在屏東市行竊被林姓男子逮個正著，林男找來7名友人持棍棒、安全帽等物打死蔡男，林男等人被檢方依傷害致死罪起訴，但一審屏東地院僅判林男有罪，檢方不服判決上訴，高雄高分院重新檢視事證，認為現場混亂且天色昏暗，又根據監視器畫面顯示，蔡男遭毆重傷倒地時，林男根本還未到場，由於事證不足，無法證明是誰打死蔡男，因此改判8人全數無罪。

判決指出，2018年6月3日凌晨3時許，蔡男在屏東市行竊，正巧被林男發現，林男打電話找來友人到場助陣，一群人分散找尋蔡男下落，最後由徐男、邱男在失竊地點附近巷弄內發現蔡男蹤跡，其他6人陸續到場分別持安全帽、棍棒、電擊棒等物攻擊蔡男，警方抵達後，緊急將蔡男送至屏東醫院搶救後，仍宣告不治。

檢警相驗後，發現蔡男頭部鈍傷、顱內出血，進而引發中樞神經損傷死亡，頭部外傷集中於額頭中央偏右，另還有多處撕裂傷、擦傷等，後來認為林男等人涉嫌毆人致死，包含林男在內等8人，被檢方依傷害致死罪起訴。

屏東地院審理時，依據相關證詞認定林男持安全帽朝蔡男頭部丟擊致死，依傷害致死罪判林7年6個月徒刑，至於其他7名同夥，因檢方無法提出有利事證證明其他7人出手毆打造成蔡男死亡，因此均判無罪。

檢方不服屏東地院判決提出上訴，二審高雄高分院認為，由於案發時間在凌晨4時許，天色相當昏暗，且現場一片混亂，又無監視器畫面，實難認定是何人出手毆打蔡男致死，而一審唯一有罪的林男經重新檢視相關事證，蔡男倒地時，林男根本還未到場，因此，改判林男無罪，目前涉案8人全數無罪。全案仍可上訴。