火紅動畫劇場版《咒術迴戰 ０》截至2月11日為止，日本票房已突破108.3億日幣，觀影人次超過784萬，堪稱今年首部現象級大作。電影公司今(16)日公開聲優問候影片，是來自飾演「乙骨憂太」和「祈本里香」這對特級CP的聲優「緒方惠美」與「花澤香菜」。而為了慶祝《咒術迴戰 ０》劇場版在日票房告捷，日本官方也在本月12日於東京舉行舞台問候會，主要聲優們也親臨現場，還在玩笑中揭曉了製作過程秘辛。

在本月12日的慶賀票房告捷舞台問候會上，包括緒方惠美、花澤香菜、中村悠一和櫻井孝宏等主要聲優都來到現場，過程除了揭曉《咒術迴戰》電視動畫「將於2023年推出第二季」的消息外，飾演「五條悟」的中村悠一被問到是否能透露一些製作過程的秘辛，他想了想後開玩笑地表示，「電影雖然大賣座，但我們收到的錢沒有比較多啊。」一旁花澤香菜聽了連忙笑虧：「說這什麼話啦！」一番幽默對答引來眾人大笑。

緒方惠美（中）、花澤香菜（左二）率領聲優群宣布，推出動畫第二季。（圖／車庫、羚邦提供）

在劇場版《咒術迴戰 0》中飾演主角「乙骨憂太」的緒方惠美，則是提到電影結尾部分「五條悟」和「夏油傑」的重要場面，「我認為即便是在採訪中，中村先生和櫻井先生也不能透露那個場景太多的細節。」飾演夏油傑的櫻井孝宏回憶道，「我覺得這是個不能說得太明白的場面，但在錄音過程中，不知不覺有股情緒會湧上心頭，我覺得我自己在那個場面裡表現得很好。」櫻井孝宏也另外提到，「我感受到了五條悟的厲害，從電視動畫版到電影版，他一直都是《咒術迴戰》的代表性人物，正因為有五條的存在，才能感受到作品的力量！」

乙骨憂太有「純愛戰士」的稱號。（圖／車庫、羚邦提供／© 2021 JUJUTSU KAISEN ZERO The Movie Project © Gege Akutami/Shueisha）

《咒術迴戰》故事敘述一對青梅竹馬的戀人乙骨憂太與祈本里香，原本約定好長大以後要結婚，並且要永遠在一起，但里香卻在一場車禍中橫死，死後化為強大怨靈依附在乙骨身邊，為此所苦的乙骨，甚至一心求死。終於，在五條悟的帶領下，乙骨憂太進入「咒術高專」學習咒術，讓他結識了新同學禪院真希、狗卷棘與熊貓，他漸漸打開心防，並決定在這裡找到活下去的自信，與解開里香詛咒的方法。

祈本里香。（圖／車庫、羚邦提供／© 2021 JUJUTSU KAISEN ZERO The Movie Project © Gege Akutami/Shueisha）

而另一方面，主張全面殲滅非術師的夏油傑宣布發動「百鬼夜行」，要在新宿與京都釋放出千隻「詛咒」。為此，咒術高專傾盡所有人力阻止夏油傑的野心，被捲入這場爭鬥中的咒術高專一年級生乙骨，能否阻止夏油傑的野心，並且順利地解開里香的詛咒？《劇場版 咒術迴戰 0》將在2月24日起於全台正式上映。