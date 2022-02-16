位在鳳山的曹公圳也搭上台灣燈會熱潮，特地將竹編燈飾沿溪擺掛於曹公圳，並融合水圳地景舉辦燈節活動，於16日晚間舉行點燈儀式，期盼為鳳山帶來正能量、新契機。（洪浩軒攝）

位在鳳山的曹公圳也搭上台灣燈會熱潮，特地將竹編燈飾沿溪擺掛於曹公圳，並融合水圳地景舉辦燈節活動，於16日晚間舉行點燈儀式，期盼為鳳山帶來正能量、新契機。（洪浩軒攝）

位在鳳山的曹公圳也搭上台灣燈會熱潮，特地將竹編燈飾沿溪擺掛於曹公圳，並融合水圳地景舉辦燈節活動，於16日晚間舉行點燈儀式，期盼為鳳山帶來正能量、新契機。（洪浩軒攝）

今年台灣燈會移師高雄舉辦，吸引許多遊客前往衛武營、愛河灣欣賞燈會展演，而位在鳳山的曹公圳也搭上台灣燈會熱潮，特地將竹編的燈飾沿溪擺掛於曹公圳，融合水圳地景舉辦燈節活動，並於16日舉行點燈儀式，期盼為鳳山帶來正能量、新契機。

2022台灣燈會在衛武營、愛河灣雙主場推出許多精彩展演，吸引全台遊客瘋朝聖，高市議員李雅靜也向高市府爭取將燈區延伸至鳳山知名景點曹公圳，更以傳統竹編工藝，將燈泡置於其中，透過高低落差多層次的擺掛，使竹編燈飾優美的倒影映照在水圳上，營造專屬鳳山曹公圳的流光之路。

「曹公圳水中光影點燈儀式」於16日晚間6時正式啟動，吸引許多遊客前來共襄盛舉，由於曹公圳鄰近中華街夜市商圈，遊客們欣賞完曹公圳水中光影美景後，紛紛到商圈內享用著名在地美食，無論大、小朋友都玩得不亦樂乎。

李雅靜表示，此次高雄舉辦台灣燈會吸引全國各地的遊客前來鳳山朝聖，她與市府合力以延伸燈區的概念，希望將曹公圳打造成網美景點，吸引遊客前來賞燈、打卡，並將遊客帶進鄰近的中華夜市商圈品嚐在地的鳳山美食，若遊客只停留在衛武營燈區，實在非常可惜。

高市府觀光局表示，此次燈區策畫方式主要以曹公圳流域地形及歷史脈絡，加上中華街商圈夜市，搭配燈節設計，希望打亮水圳流域。更取鳳凰山舊稱雞母山為商圈打造新的識別意象「吉姆」，即日起至2月28日歡迎大家來體驗鳳山小而美的光節盛會。

觀光局補充，鳳山曹公圳除了燈節以外，周邊的中華街商圈美食可是各部落客推薦的美食天堂，包含雪花冰、鹹酥雞、雞絲飯、古早味麵店、煎餃、愛玉冰等高CP值在地著名小吃，另外，在商圈及曹公圳周邊景點還特別設計神秘小彩蛋，等著民眾們來尋寶。