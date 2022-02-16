英國1月通膨年率升至5.5％，今春的通膨年率預料會飆破7％，薪資漲幅根本追不上，英國家庭的實質收入將寫下30多年來最大降幅。這讓英國央行（BOE）面臨棘手挑戰，既要確保經濟從疫情復甦的火種不滅，又要竭力緩和通膨壓力。
BOE預測，英國今年的平均所得將下跌2％，創1990年有可比較紀錄以來的最大跌幅，這恐成為總體經濟全力掙脫疫情泥淖復甦的絆腳石。
英國官方甫於11日公布，去年全年經濟成長率7.5％，但新冠病毒變異株Omicron肆虐下，12月GDP反倒月減0.2％。
BOE預期今春物價漲幅觸頂飆破7％，明顯凌駕薪資成長速度，後者預估今年平均漲幅僅3.75％。
美國通膨年率雖也在飆升，創40年新高，然經濟復甦速度比英國快，去年第2季就越過疫情前高峰，咸認聯準會3月即啟動升息。
美國銀行英國經濟學家伍德（Robert Wood）表示:「美國通膨侵蝕實質收入的同時，需求也很強。英國通膨侵蝕實質收入之際，需求還沒回復到2年前的水準。」
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