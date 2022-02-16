「桃園忠烈祠暨神社文化園區」是全台保存最完整的日式神社建築，桃園市積極修復活化和招商，今年除將在春夏秋冬舉辦不同的體驗活動和多元的音樂活動，也將推出「忠憶劇場」，以烈士故事及大時代背景為內容，成為全台首間宗祠類文化資產結合沉浸式劇場的場域。

民政局長陳靜航表示，為保存古蹟歷史原貌並活絡空間，「桃園忠烈祠暨神社文化園區」已先後進行兩期修復工程，第二期修復工程於2019年1月2日開工，2020年7月15日重新開館，並將過程拍成紀錄片和推出專書，更在去年7月順利取得環教場域認證。過去2年陸續舉行祈福許願等活動，2次神社歲時祭期間，桃園神社到訪人數高達3萬6283人，祈福許願活動則超過3000名學子參與。

陳靜航說，目前園區在2月12日至5月1日，以藝術策展的方式推出「元宇宙光影藝術季」，每日下午4時30分至8時點燈，周末假期也會舉辦主題市集，3月則舉辦「春之花手水」，之後也會陸續舉辦夏秋冬不同體驗活動，展現桃園神社四季不同的面貌。今年也將規畫忠烈祠劇場化，以烈士故事及大時代背景為內容，推出「忠憶劇場」，未來桃園忠烈祠將成為全台首間宗祠類文化資產，結合沉浸式劇場的場域。

市長鄭文燦說，隨著委外營運廠商的進駐，將有助於提高活動質量，未來舉辦假日市集頻率也會大幅提升，但園區現有收費汽機車停車格各28席，將研擬在大型活動期間，於成功路三段適當導引民眾停車，協助解決停車需求問題。