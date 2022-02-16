41歲納豆(林郁智)上月因腦出血緊急住院做引流手術，這個月初又做了腦室腹腔引流手術，所幸手術順利，日前經紀人也透露他已甦醒的好消息，不過今(16日)卻傳出，他雖然清醒了，但後遺症是無法認人、也無法說話跟有肢體動作，對此經紀人否認，表示這幾天都有跟他視訊，而女友依依也曝光他的狀況。
依依情人節當天，曬出和納豆的牽手照，透露他已撐過了最難熬的時間，未來會繼續陪他走完這條路，不過現卻傳出他雖然清醒了，但無法認人，也無法說話跟有肢體動作。
對此，依依透過經紀人回應《三立新聞》，表示納豆現在狀況都很好，「依依也陪在納豆哥身邊」，一起都很順利，並感謝大家的關心。而納豆的經紀人今也表示：「我這幾天都有跟納豆視訊通話，狀態並非報導所寫的，謝謝大家。」
納豆上月24日因頭痛不適，在女友依依的陪同下就醫，發現腦壓過高有出血情況，緊急動引流手術，目前已住院20幾天的他，恢復狀況良好，正在醫院休養，而經紀人也透露已向各單位告假到5月份，讓他好好休息。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。