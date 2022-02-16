許多人為了方便，買東西都選擇網購外送，不過有些東西沒有看到實品，送來的可能跟想像中很不一樣。一名網友抱怨，花了790元買一盒草莓，沒想到送來竟只有4顆，而且形狀還很奇特，家人甚至懷疑是不是核食？照片曝光後，內行人一看秒懂，直呼很正常。

這名網友在臉書社團《爆怨2公社》PO照表示，用Uber Eats點外送city super的日本草莓，花了790元，結果送來只有4顆，而且感覺是分裝過的，形狀還長得很奇怪，家人甚至問他是不是核食？

網友PO出Uber Eats的訂購頁面。(圖/截自臉書爆怨2公社)

原PO指出，Uber Eats的訂購頁面並沒有標示草莓的重量跟照片，如果知道賣相是這樣就不會買了，當初訂購時還有賣1580元的，不知道長怎樣，並補上他網購的另一盒草莓，售價899元，相形之下讓他覺得合理多了。

原PO並補上一盒售價899元的草莓。(圖/截自臉書爆怨2公社)

貼文曝光後引起熱議，網友紛紛回應「好貴…」、「說真的，高單價東西又沒圖片，還是不會點外送冒險」、「不知道多重、沒看貨也買，有錢人作風」、「超盤」、「這價格…是日本皇帝吃的嗎」、「個人覺得這草莓不值這個價錢」，也有人說「其實奇形怪狀的草莓都特別甜」。

不過有內人看到照片後直指「這形狀蠻正常的，而且甘王草莓是高級貨」，表示這種草莓是真的很貴，過了水到台灣更貴，可以去Google「甘王草莓」的照片就知道，本來就是長這個樣子的，而且很大顆，之前還看過賣1300元的，只有6顆。