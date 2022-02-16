新北第9選區正國會槓上英系 羅致政：這個選區提名一直是如此。本報資料照

民進黨新北市第9選區議員提名，前新黨黨員、英系新人黃琳有望獲婦女保障名額、直接保送，同選區正國會參選人張銘祐今到黨中央抗議；英系立委羅致政今在臉書表示，新北市升格以來，每次議員提名，只要應選名額超過（含）四席且民進黨提名超過（含）二席時，都有一席女性保障，歷次的中央黨部公告都清清楚楚。新店這個選區，也一直都是提名二席，含一名女性保障。

羅致政今在臉書指出，寫這篇文心情，與其說是憤怒，不如說是沉痛。針對新北市第9選區提名「爭議」，他保持沉默，但不回應不代表認同、甚至接受一些似是而非、甚至顛倒是非的說法與指控。

他說，一直不出聲，是不希望黨內的初選矛盾變成未來的大選包袱；是希望制度的冷靜討論不會被扭曲或誤導成人身攻擊或派系惡鬥。

他說，但很遺憾的，顯然有人就是會極力在黨內找尋矛盾、製造敵人，讓內部矛盾變成敵我矛盾；一樣的模式，如同過去某些人，寄身在獨派團體裡面，硬要在綠營裡面找矛盾，可以開戰車到黨部門口嗆主席不夠獨、不夠綠，也可以在媒體上把黨內不同意見者，打成國民黨甚至共產黨同路人！

他說，一開口就質疑別人立埸，甚至動輒貼別人標籤，是討論問題時，最廉價但也最不負任的態度，新北市第9選區的提名，就是最明顯的例子。

他說，將制度、原則的討論，扭曲甚至指控別人是為誰量身打造，就是最誤導與抹黑的手法。新北市升格以來，歷經2010、2014、2018三次的選舉，每一次在議員提名時，只要是應選名額超過（含）四席且民進黨提名超過（含）二席時，都有一席女性保障，歷次的中央黨部公告都清清楚楚。新店這個選區，也一直都是提名二席，含一名女性保障。

他指出，這次2022年的議員提名案，不論是新北市黨部的選對會或者執委會，多數意見以及最後通過的結論，也都是遵循這樣的原則跟制度，這也是為什麼在新北市的11個議員選區當中，民進黨的提名有8區有婦女保障！所以，想要改變歴來制度做法，甚至想把第9選區做例外處理，才是量身打造、因人設事。

他說，或許明知很難去挑戰這樣的原則跟制度，所以只好把焦點轉移到候選人身上；他們只好說，這樣的制度不適合某個人，所以不能採用這個制度，否則這就是保送就是護航跟民進黨不同立場的人。

他說，要看這個問題之前，要先釐清兩點。首先，如果在第9選區是其他女性參選，而不是他們所反對的黃琳，那是不是就可以接受有婦女保障？如果是，那就是針對人，不是針對制度；如果不是，那新北的提名策略是不是要全盤打翻。

他說，再者，決定初選提名制度在前，有意者登記參選在後，登記還沒有結束之前，何來一定保送誰的問題？以目前新北市其他選區，有可能在其他兩個選區會出現女性（現任、新人都有）同額不經初選的情況，難道這也是量身打造？或許對反對的人來說，只是恨不得身為女兒身。

他說，就算把問題回到黃琳身上，指責她過去是新黨黨工，所以不值得信任，也沒有資格代表民進黨參選，我認為這就是一種泥巴戰、烏賊戰，是一種在同志之間找敵人的做法！

他說，只因為某個年輕人曾經在其他政黨工作過，就必須要被質疑、被追殺？任何人曾經是他類，就不可能是我輩？曾經有過不同政治信仰，就不能有反省覺悟？難道這是我們期待看到的可以包容、訴求和解的民進黨？這是我們希望看到的非我族類、除之後快的台灣社會？

他說，那民進黨是不是乾脆規定，曾經加入其他政黨者都必須忠貞切結，甚至取消參選黨公職的資格。要這麼立場純粹，逼別人表態、自清，結果只會親痛仇快！

他說，回到這些爭議的核心，這是初選制度、提名原則的問題，不是人選優劣與政治立場的問題，不斷地打混仗，只會在內部製造更多的矛盾，恐怕一切就未戰先輸了！