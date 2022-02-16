松山高中16日在5名球員得分雙位數合作下，以84比76擊退錦和高中，於HBL高中籃球甲級聯賽110學年度8強準決賽階段取得第3勝。

松山教頭黃萬隆表示，8強賽各隊各有特色及實力，球隊每一場都辛苦，球隊主要是高一、高二球員，防守經驗上還待加強，不論攻守必須要打的耐心點，此役球隊在高度、三分球及中距離都有發揮，「小黑」林現惟正常表現，杜帛鴻、曾睦軒也有貢獻，讓球隊除了邱翊安、林現惟之外，有更多武器。

本季收到HBL球衣的高二台、俄混血球員曾睦軒，貢獻20分、16籃板，得分及籃板都創個人HBL生涯新高，「最強國中生」林現惟維持高檔表現、進帳23分，杜帛鴻16分表現也不錯。

有著混血面孔的曾睦軒，在HBL明星賽人氣球員票選還高居第6，而松山除了他，過去也有南非出生、台灣長大的「洋將」喬納森，以及來自中國大陸的212公分雙塔于泓翔、于泓凱，可說是HBL相當「國際化」的隊伍，黃萬隆表示，籃球無疆界，不論膚色都是球員，有著不同文化背景的球員也給球隊帶來不一樣的文化學習。