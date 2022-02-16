影／才搶通又下石頭雨！南投力行產業道路緊急封閉

今（16日）下午地牛翻身，花蓮縣秀林鄉發生規模4.4的地震，而南投縣的最大震度為2級，而在仁愛鄉的力行產業道路15.8公里先前才因連日大雨坍方，本日上午才終於搶通，未料受地震影響土石又再次坍落，道路目前已緊急封閉，視天氣狀況再行評斷何時搶通。

南投縣仁愛鄉的投89線（又稱力行產業道路）的地質脆弱，每逢大雨必坍方，該道路的15.8公里、翠巒路段先前受鋒面影響降下大雨，反覆坍方又搶通，而好不容易今日上午才重新搶通，未料因地震緣故，同路段再次滾下落石，造成道路中斷。

透過影片可見，大大小小的石塊自邊坡不斷滾落，如同下起「石頭雨」一般，下秒石塊砸在路面上發生劇烈聲響，地面揚起大片咖啡色的煙塵，幾乎遮蔽前方道路視線，畫面相當怵目驚心。

事發當時，仁愛鄉翠華村長高政光湊巧經過，目睹石塊自山坡滾落，砸在道路上，瞬間現場揚起塵土，場面一度驚險；高政光也表示，因該路段的雙向路段再次中斷，最快要等明日上午，視天氣狀況而再行評估搶修時間。