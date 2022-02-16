孫藝珍一身黑色洋裝，小露酥胸與美腿。（Netflix提供）

40歲韓星孫藝珍上周剛宣布與玄彬結婚喜訊，今（16日）與田美都、金芝賢出席主演新戲《三十九》記者會，宣布婚訊後首露面，所有人先送上一片掌聲恭喜她，孫藝珍談起升格人妻一事，幸福模樣溢於言表，先是反問已婚的女主持人：「妳覺得結婚好不好？」聽到主持人開心回答「當然好」之後，她害羞回應「我也是」，接著表示：「非常感謝大家的祝賀，不管是以演員身份還是個人，大事都發生在2022年初，就像命運一樣。」

該劇深入探討3位即將邁入40歲女性的友情、愛情和生活，孫藝珍說當初看到劇本時就覺得非常有趣，這次飾演的角色就連興趣都跟自己一樣喜歡打高爾夫球，年齡也與角色相仿，若不出演的話在良心上也過不去，還笑說編劇是不是有在她家裡裝監視器，很多台詞都是自己會講的話，所以產生了非常多的共鳴。提到年紀時，孫藝珍也感性表示20多歲成為演員時，還沒有想到30歲以後的事情，也不會想到40歲以後的人生，但如今雖已40歲了，也不覺得自己是成熟的大人，還笑稱現在漸漸覺得年齡已不重要，心裡覺得自己是永遠的16歲，希望不要執著於數字，而是每天好好享受生活就好。

《三十九》主要描述3位閨蜜之間的故事，被問到有沒有特別努力拉近和田美都、金芝賢的關係時，孫藝珍表示因為大家都是演技非常棒的演員，不用努力就已經很投入角色，所以默契非常好，接著透露對《機智醫生生活》田美都的第一印象就是「實在太可愛了」，讓她忍不住想咬一口，金芝賢儘管外表看起來冷漠，但相處之後發現其實她相當暖心。同樣是音樂劇演員出身的田美都則表示與金芝賢認識超過十多年，彼此非常熟稔，自己也是孫藝珍的超級粉絲，但因為演電視劇的經驗還不夠多，每次在拍攝現場一喊「孫專家、孫前輩請幫助我」，孫藝珍就會大方傳授許多經驗。金芝賢則是其實20多歲時就曾與孫藝珍合作過，3人默契相當好。

孫藝珍原本稱讚劇中男友延玗臻是個相當貼心完美、世界上絕無僅有的好男人，滿足了在劇中對好男人的渴望，在拍攝現場相當幸福，讓延玗臻聽了開心比V，沒想到卻立刻被主持人虧「現場接獲線報，孫藝珍不僅在劇中收獲了好男人，現實生活中也收獲了絕佳好男人呢」，引起現場一片笑聲。此外，孫藝珍與李茂生之前因為《經常請吃飯的漂亮姐姐》認識，孫藝珍笑說當時演對手戲的李茂生飾演的是壞男人，所以都不想跟他講話，但這次合作發覺他很純真善良，李茂生則趕緊稱讚孫藝珍的美貌都沒有變化，還擁有不亞於美貌的人性與風度根本完美無缺，說完之後更不忘對孫藝珍邀功：「（我）講的不錯吧！」讓孫藝珍嬌笑不斷。《三十九》即日起，每週三、四晚上11點Netflix與韓國同天更新。