台北市萬華區、西門町商圈16日晚間有一間民宅失火，街道上煙霧瀰漫。（陳鴻偉攝）

西門町大火濃煙封街

北市警消獲報，16日下午7時52分，位在萬華區西門町商圈的西寧南路145號一棟3層樓建築物，頂樓3樓起火，現場烈焰沖天、濃煙瀰漫，不少逛街民眾都被嗆到，嚇得紛紛走避，消防局獲報後，已出動14部水箱車、2部救護車、2部雲梯，以及68名消防人員前往搶救，目前正持續滅火並疏散住戶，不確定是否有人傷亡。

西寧南路大樓晚間發生火警。（陳鴻偉翻攝）