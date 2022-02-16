北市西門町大火烈焰濃煙沖天 逛街民眾遭嗆走避 20:392022/02/16 中時 陳鴻偉 、中時新聞網、 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市西門町大火烈焰濃煙沖天 逛街民眾遭煙嗆紛紛走避 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市萬華區、西門町商圈16日晚間有一間民宅失火，街道上煙霧瀰漫。（陳鴻偉攝） 西門町大火濃煙封街 訂閱影音： 中時新聞網 北市警消獲報，16日下午7時52分，位在萬華區西門町商圈的西寧南路145號一棟3層樓建築物，頂樓3樓起火，現場烈焰沖天、濃煙瀰漫，不少逛街民眾都被嗆到，嚇得紛紛走避，消防局獲報後，已出動14部水箱車、2部救護車、2部雲梯，以及68名消防人員前往搶救，目前正持續滅火並疏散住戶，不確定是否有人傷亡。 西寧南路大樓晚間發生火警。（陳鴻偉翻攝） 西門町16日晚間大火。（記者爆料網） 台中文心南路鐵皮屋火警 濃煙狂竄天際駭人 台南垃圾掩埋場凌晨大火 火光濃煙沖天 #西寧 #濃煙 #瀰漫 #獲報 #南路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東卑南鄉1樓平房全面燃燒 起火原因待釐清 20:512022/02/04 社會 彰濱秀傳醫療大樓傳火警 緊急疏散一二樓人員 00:032022/02/02 社會 101大樓傳火警 B2垃圾壓縮機消冒濃煙 消防急救援 15:152022/01/27 社會 高雄資源回收廠深夜突大火 烈焰濃煙沖天狂燒500平方公尺 10:162022/02/12 社會 花蓮黃昏市場回收站大火狂燒30分鐘 濃煙竄天際爆炸聲不斷 14:522022/02/09 社會 影／新店機車行深夜失火 濃煙蔽天畫面驚人 23:152022/01/26 社會 文山焚化爐周遭瀰漫惡臭民怨沸騰 環保局：將加強消毒除臭 12:262022/02/16 生活 金門路口汽、機車擦撞 黃姓學生騎士幸運輕傷 15:252022/02/16 社會 泰山150坪家具展售場火警 耗時約3小時終撲滅 13:052022/02/08 社會 往返綠島客輪引擎故障冒濃煙 船公司：不影響下午及春節航班 15:352022/01/27 社會 台中南區2部小貨車追撞 後車司機腳卡變形車體內 17:412022/02/04 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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