開會一半突休克 5旬衛福部嘉義醫院秘書猝死 20:462022/02/16 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部嘉義醫院。(圖/google map) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部嘉義醫院林姓祕書年約50多歲，今天下午在院內10樓開會時，突然休克，呼吸及心跳微弱，同仁緊急將她送1樓急診室搶救，一度恢復心跳，但後來又停止，最後宣告不治。 醫院院長黃元德表示，初步研判是主動脈剝離死亡，將全力協助家屬處理林祕書的後事，詳細原因及是否因公殉職，將進一步釐清。 接種莫德納死 獲救濟30萬 打高端皮膚癢 核發5000元 衛福部砸5000萬提升長者疫苗覆蓋率 至少24萬人受惠 #衛福部 #嘉義醫院 #秘書 #開會 #主動脈剝離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 單日確診再創高 港府尋求陸支援 04:102022/02/13 全球財經 新年新氣象 花蓮政府3首長洗牌換人做 17:442022/02/07 政治 證券商公會秘書長簡宏明：雙因子認證機制 Q2全面完成 04:102022/01/25 財經要聞 打完BNT後不適 花蓮縣警局主秘昏厥2天 葉克膜搶救不治 12:382022/01/28 社會 《興櫃股》安特羅家用新冠快篩試劑 獲衛福部核准 10:172022/02/16 財經 安特羅家用新冠快篩試劑 獲衛福部核准 15:072022/02/16 財經 福島等5縣食品解禁 衛福部預告調整管制措施 11:572022/02/08 政治 男子駕車胸悶不適向警求援 送醫救治才知是這病症 16:182022/02/08 社會 男返鄉途中主動脈剝離 警急開道送醫救回一命 17:452022/02/07 社會 林秉樞4000萬存款全是P來的 女秘書當工具人原因曝光 19:252022/01/25 社會 福食解禁 再辦公投 民進黨團：依法公投2023年舉行 10:362022/02/09 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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