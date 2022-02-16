衛福部嘉義醫院林姓祕書年約50多歲，今天下午在院內10樓開會時，突然休克，呼吸及心跳微弱，同仁緊急將她送1樓急診室搶救，一度恢復心跳，但後來又停止，最後宣告不治。

醫院院長黃元德表示，初步研判是主動脈剝離死亡，將全力協助家屬處理林祕書的後事，詳細原因及是否因公殉職，將進一步釐清。

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