原能會今(16)日上午接獲台電公司核三廠通報，廠內放射性廢液處理系統(LRS)加熱蒸氣管線之輻射偵測器(RT017)發生警報，該加熱蒸汽為系統內循環，未排放至環境，檢測結果也無異常，研判是監測器故障誤報。專家表示，LRS處理的廢液並不包含機組管路洩漏的廢水，而是正常運轉下系統產出的廢液。

原能會表示，警報發生後廠內運轉人員即依程序書規定將系統停止運轉，LRS系統已正常停機；核三廠並已完成系統及廠房環境之輻射偵測，結果無異常情形。

原能會指出，核三廠廠內外環境連續輻射監測結果均在正常變動範圍，經初步檢查判斷係流程輻射監測器故障產生誤警報，原能會將持續追蹤電廠後續處理情形，並適時更新相關訊息。

清華大學工科系教授葉宗洸表示，一般而言，LRS處理的廢液並不包含機組管路洩漏的廢水，LRS處理的是正常運轉下系統產出的廢液，例如冷卻水經淨化後的剩餘廢液。

葉宗洸指出，冷卻水(爐水)中會有來自組件或管件的腐蝕產物，這些腐蝕產物包含鈷-60及鈷-58等放射性核種，必須透過冷卻水淨化加以移除。淨化系統因此會產出放射性廢液。腐蝕產物是反應器運轉後產生的，原始的冷卻水是純水。