中國國務院近日公告「關於開展第三次全國土壤普查的通知」，決定自2022年起展開第三次全國土壤普查，利用四年時間全面查清農用地土壤品質家底。

這距離1979年開展的第二次全國土壤普查已經過去逾40年。第一次土壤普查則是在1958年。從1979年至今，經歷經濟與農業的快速發展，導致土地資源利用規模、方式等都發生巨變，新污染物風險增加，土壤安全風險加劇。

16日刊登在中國政府網的通知全文表示，第三次普查物件為全國耕地、園地、林地、草地等農用地和部分未利用地的土壤。其中，林地、草地重點調查與食物生產相關的土地，未利用地重點調查與可開墾耕地資源相關的土地，如鹽鹼地等。

普查時間安排如下。2022年，完成工作方案編制、技術規程制定、工作平台構建、外業採樣點規劃佈設、普查試點，啟動並完成全國鹽鹼地普查。

2023至2024年，組織開展多層級技術實訓指導，完成外業調查採樣和內業測試化驗，開展土壤普查資料庫與樣品庫建設，形成階段性成果。外業調查採樣時間截至2024年11月底。

2025年上半年，完成普查成果整理、資料審核，匯總形成第三次全國土壤普查基本資料；下半年，完成普查成果驗收、匯交與總結，建成土壤普查資料庫與樣品庫，形成全國耕地品質報告和全國土壤利用適宜性評價報告。