美國貿易代表辦公室（USTR）當地時間16日在一份新的評估報告中表示，美國需要尋求新的戰略並更新其國內貿易工具，以應對中國「政府主導的非市場政策和做法」。

路透報導，USTR在關於中國對世界貿易組織（WTO）合規情況的年度報告中表示，川普政府兩年前簽署的第一階段貿易協定未能解決美國對中國產業政策和支持政策的根本關切，包括「巨額財政資源」。

報告指出，此類支援包括對中國產業有利的監管支援，以及進口商品和服務的市場准入限制，通常都針對產能、生產和市場份額的特定目標。

這份報告是美國貿易代表戴琪領導下的第一份報告，反映了她的中國貿易戰略，自中國2001年加入WTO以來，USTR每年都會向國會提交該報告。

此前，2021年的最終貿易資料顯示，北京未能兌現第一階段協議中承諾的購買美國商品、服務和能源的兩年目標，該協定緩解了世界兩大經濟體之間的關稅戰。

戴琪在一份聲明中表示，「儘管中國在20年前加入世貿組織時做出過表述，但並未採取行動接受以市場為導向的原則，而這是世貿組織及其規定的基礎，相反，中國在經濟和貿易中保留並擴大了以政府為主導、非市場化的做法。」

USTR在報告稱，美國需要更新國內貿易法工具，以反映中國貿易政策的當前現實，「為美國工人和企業爭取更公平的競爭環境」。

美國眾議院已通過一項全面的中國競爭法案，將擴大反補貼關稅的使用範圍，針對那些投資海外生產以規避美國關稅的中國企業提供跨境補貼的做法。參議院正在審議該項法案。

USTR在報告中說，「很明顯，現有的貿易工具需要加強，並需要打造新的貿易工具，中國奉行的不公平政策和做法，是幾十年前美國起草許多貿易法規時並沒有考慮到的，因此我們正在探索如何更新我們的貿易工具來加以應對。」

報告稱，美國仍在尋求雙邊接觸，以「讓中國對其現有承諾負責」，包括第一階段協議。

報告還表示，中國未能履行第一階段的其他承諾。其中包括對美國農業生物技術的監管審批，以及對萊克多巴胺使用的風險評估。