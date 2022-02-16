情侶之間難免會吵架，但沒有好好溝通的話，最後可能以分手收場。一名女網友表示，她和男友吵架時，對方都拒絕溝通，並說出「妳不要浪費我的時間」，讓她相當難過。貼文一出，不少人留言分享自己交往中的禁忌語，引起網友共鳴。

一名女網友在網路論壇Dcard以「交往中禁忌語」為題發文，表示自己的禁忌語是「妳不要浪費我的時間」，並提到，她和男友交往2年多，每次需要溝通時，對方總會脫口說出這句話，認為溝通感情的事會浪費他的時間，讓她相當難過。

貼文曝光後，不少網友留言分享自己交往中的禁忌語，其中「隨便你，你爽就好」獲得最多網友認同，「這句經典」、「真的很傷人」、「這句話我聽了四年，已經從前男友那邊解脫，他真的很渣又廢」。

其他被網友點名的禁忌語，包括「滾」、「你又幹嘛了」、「忍不了就分手阿」、「隨便妳怎麼想」、「好喔，你開心就好」、「妳要這麼想我也沒辦法」、「我看妳要發神經到什麼時候」、「你就沒有其他事情好做了嗎」。