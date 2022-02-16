新店賣場清潔工猝死 檢警相驗排除他殺 20:532022/02/16 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新店某賣場清潔工猝死。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本月14日新北市新店區中央五街某賣場員工在男廁發現清潔工34歲施姓男子倒臥地面，急電119將男子送醫，不幸急救無效。檢警今（16）日相驗，施男有心血管疾病，排除他殺嫌疑，家屬對死因無意見，遺體已發還家屬辦理後事。 14日晚間9時50分許，賣場員工赫見施男面部朝下倒臥男廁洗手台前，員工立即向警消報案，將該男送往新店慈濟醫院急救，不幸仍宣告不治。 案外案！枋山鄉長遭拍性愛片勒索600萬 檢揪5名刑警洩個資 陸房企「大瘦身」時代 有公司逾半員工返第一線 #賣場 #員工 #清潔工 #檢警 #相驗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中油大林廠3員工確診 31處足跡曝光 去過大遠百、老江紅茶 15:052022/02/16 生活 新北嘉聯益電子廠群聚案再＋2 夫妻復工入廠前PCR採陽 14:502022/02/15 生活 台積電核准去年員工分紅712億元 發行限制員工權利新股留才 20:092022/02/15 財經 《半導體》台積電去年員工分紅712億 發限制權利新股留才 08:012022/02/16 財經 高雄中油大林廠3確診 「紅區」員工同住小孩停課14天 15:242022/02/16 生活 好市多結帳「藏玄機」現省百元 店員認了：很多人錯過 10:552022/02/15 生活 日衝賣場合購 台有咖啡累點 04:102022/02/16 時尚消費 西華熄燈 員工一字排開鞠躬謝最後房客 鐵粉不捨吐心聲 15:422022/02/15 財經 上班去上廁所遭要求「隔天補時數」 網友報到1天秒離職轟：有病 16:522022/02/16 生活 嘉益聯、日翊復工 衛生局緊盯防疫 04:102022/02/15 焦點要聞 高雄大林廠員工確診 中油回應了 10:402022/02/16 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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