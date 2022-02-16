本月14日新北市新店區中央五街某賣場員工在男廁發現清潔工34歲施姓男子倒臥地面，急電119將男子送醫，不幸急救無效。檢警今（16）日相驗，施男有心血管疾病，排除他殺嫌疑，家屬對死因無意見，遺體已發還家屬辦理後事。

14日晚間9時50分許，賣場員工赫見施男面部朝下倒臥男廁洗手台前，員工立即向警消報案，將該男送往新店慈濟醫院急救，不幸仍宣告不治。