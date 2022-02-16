築間餐飲集團進軍桃園，開設首家新型態鍋物，3月平均一周展店一間搶攻北部市場。(築間提供／蔡依珍桃園傳真)

築間餐飲集團進軍桃園，開設首家新型態鍋物，3月平均一周展店一間搶攻北部市場。(築間提供／蔡依珍桃園傳真)

築間餐飲集團進軍桃園，開設首家新型態鍋物，3月平均一周展店一間搶攻北部市場。(築間提供／蔡依珍桃園傳真)

隨近期疫苗第三劑施打率佳，餐飲市場回籠，築間餐飲集團旗下「築間幸福鍋物」於2月18日大桃園地區開設首家有自助吧的鍋物門店，新型態的用餐方式，為北部開啟2022年第一個新據點。這次相中桃園市桃園區同安街上，附近有中正藝文特區商圈、展演中心、三大學區，住宅人口密集，主要鎖定家庭客群。另外築間餐飲集團表示，預計3月份中壢還會有同型態的門店，及內湖地區等都還要再拓點，等於一個月平均以一周展店一間的速度，強力搶攻北部地區的鍋物市場！

築間幸福鍋物除了老饕必點石頭鍋底外，由旅日資深研發團隊，開創獨家「老佛爺御膳湯底」，以白雞湯和柴魚昆布高湯，並添加紅棗、當歸、枸杞等溫潤食材熬煮，香氣濃郁，不但有雞湯的精華，還有昆布的清甜，男女老幼皆喜愛，為築間必吃的私藏湯品；搭配每日限量供應的日本A5和牛鍋，桃紅色的肉片襯上雪白的脂肪色澤，被譽為來築間必吃的神級肉品，頂級和牛的軟嫩口感，配一口御膳湯，彷彿一秒出國置身日本，皇室氣息散發。其他主食還有牛、豬、雞、羊、海鮮及素食多達31款套餐供選擇，自助吧台提供飲料無限暢飲及日本明治、泰國明果冰淇淋無限量供應，新型態的鍋物門店在桃園同安正式誕生。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，近期除了「築間幸福鍋物」展店3家外，集團旗下另一個品牌「本格和牛燒肉放題」，也將於3月底進駐新店京站，陸續開拓北部餐飲市場，同時也持續強力招募餐飲專才，儲備幹部43000元起。2022年積極佈局事業版圖，2022年1月份營業額3億7000萬，相較2021年成長超過4成，疫情期間逆勢成長，集團仍按照原定計劃持續展店，同時內部也進行公司組織調整，以符合上市之要求，目標瞄準資本市場邁進。