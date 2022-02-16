中央氣象局表示，受到冷空氣及華南雲雨區雙重影響，周五(18日)起全台水氣明顯增多，降雨範圍也更廣，周六(19日)下一波冷空氣南下，強度接近強烈大陸冷氣團或寒流等級，預估最冷時間點落在下周日晚間到下周一清晨，屆時中部以北部分區域有可能出現9到10度的低溫。

強冷空氣周末襲！氣溫驟降剩10度 李富城引用諺語預告「春旱」危機

明天(17日)清晨各地仍偏冷，溫度普遍在13至15度，花東稍微高一些約16至18度，白天大陸冷氣團稍減弱，北台灣高溫回到20、21度，還是偏涼，但比起今日又稍微上升一點，其他地區大約為23、24度，高屏及台東則可達25至27度，感受上較舒適溫暖，早晚還是冷。

明天(17日)苗栗以北雲量偏多，主要降雨區域落在迎風面的桃園以北及東半部地區，基隆北海岸及宜蘭的降雨較明顯，雨勢也比較持續，整天還是偏陰雨的天氣，中南部則雲量較少，大致為多雲到晴。

16至17日定量降水預報。(圖/氣象局)

周五(18日)華南雲雨區東移，水氣增多，降雨範圍也會逐漸增加，主要在中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，南部平地也開始有零星飄雨出現。

周六(19日)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，下周日、一(20日、21日)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，這三天各地天氣較冷，最冷的時間落在周日晚間到周一清晨，屆時中部以北部分區域有可能出現9到10度的低溫，南部及大台北地區約11、12度，花東13至15度，白天各地也可以感受到顯著的降溫。同時持續受華南雲雨區影響，中部以北及東北部地區有雨，其他地區也有局部短暫雨，全台灣都有降雨的可能，天氣又濕又冷。

下周二、三(22日、23日)冷空氣開始稍微減弱，氣溫稍回升；雖然還是受華南雲雨區東移影響，但比起周末到下周一稍微緩和，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局提醒，未來一周溫度偏低，若與水氣條件配合，北部2500公尺以上山區及中南部3000公尺以上高山不排除有降雪或下霰的機率。24日至26日天氣仍偏涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。